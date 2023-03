Giulia Salemi e la tecnologia: «Non comprate i tarocchi... di questi ne ho già buttati via due»

di Redazione web

Giulia Salemi sul proprio profilo Instagram mostra diversi momenti della propria vita: l'influencer desidera essere il più sincera possibile con i suoi follower. Proprio per questo, non posta solamente contenuti che riguardano il mondo dello spettacolo o la sua carriera, ma anche momenti di vita quotidiana, proprio come si vede dall'ultima storia Instagram che ha postato. La speaker radiofonica mette in guardia i suoi fan.

Giulia Salemi sta male: «Da due giorni non ce la faccio più»

Giulia Salemi e la tecnologia

In una delle ultime storie che Giulia Salemi ha postato sul proprio profilo Instagram, si mostra in treno con indosso un paio di occhiali da sole e in mano un carica batterie per smartphone, che però è rotto. L'influencer ha scritto: «Da settembre ne ho persi due originali, rotti due farlocchi che sembravano originali. Li avevo comprati online e questo era l'ultimo. Ottimo direi. Ah dimenticavo, il mio telefono è scarico. Vi avviso, non comprate i caricatori tarocchi». Giulia ha registrato la storia con un filtro Instagram e infatti, nel video compare la scritta: "Scrivo gioia, leggo mai".

Gli impegni lavorativi di Giulia Salemi

Giulia Salemi è molto impegnata perché lavora sia in radio che in televisione. Nella storia dove avvisa i suoi follower sui tarocchi della tecnologia, si trova in treno, direzione Roma per la puntata del GfVip di questa sera, giovedì 9 marzo. Giulia, a Milano, è anche speaker di Radio 101.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 19:07

