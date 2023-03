Giulia Salemi, crisi superata con Pierpaolo Pretelli: la foto romantica non lascia più spazio ai dubbi

di Redazione web

Giulia Salemi qualche settimana fa (proprio il giorno prima di San Valentino), aveva svelato in diretta al GfVip di essere in crisi con il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. L'influencer aveva detto: «Non stiamo vivendo un bel periodo ma la nostra crisi non è dovuta a terze persone e tra di noi non sono nemmeno volati piatti. Dobbiamo solo capire che direzione vogliamo che prenda la nostra storia». La foto che Giulia ha pubblicato qualche ora fa, però, fuga qualsiasi dubbio.

Gf Vip, Giulia Salemi e il tweet (al veleno) dell'ex di Davide Donadei: «Antonella Fiordelisi, benvenuta nel club dei cornuti»

Giulia Salemi, appello a Trenitalia: «Mi merito una carrozza dedicata, ormai è la mia seconda casa»

Giulia Salemi indossa due corna e lancia una frecciatina a Pierpaolo Pretelli: ecco cosa è successo

Il post Instagram di Giulia Salemi

L'ultimo post che Giulia Salemi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, la ritrae felice con il fidanzato Pierpaolo Pretelli. L'influencer quindi, ha messo definitivamente a tacere le voci della crisi e di una probabile separazione dei due. Separazione che aveva mandato in crisi i fan della coppia che si è conosciuta all'interno del GfVip. Secondo fonti vicine a Giulia e Pierpaolo, sarebbe stato proprio Alfonso Signorini a fare riappacificare i due ex concorrenti che, dopo essersi fidanzati all'interno della casa, non si erano mai lasciati.

I progetti lavorativi di Giulia Salemi

In questo periodo Giulia Salemi è molto impegnata con il proprio lavoro. Oltre ad essere l'opinionista social del GfVip, Giulia è anche una delle speaker di R101 con la quale ha trascorso un'intensa settimana fatta di interviste e shooting a Sanremo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Marzo 2023, 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA