Giulia Salemi, la sorpresa (non riuscita) a Pierpaolo Pretelli: «Mi faccio sempre sgamare». Cosa è successo

di Redazione web

La sorpresa fatta da Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli non ha avuto l'esito sperato. L'ex gieffino, di rientro dalla Sicilia, ha incontrato la sua amata in aeroporto, ma quella che doveva essere una visita inaspettata era già stata «sgamata». I due, sorridenti, anche del fallimento della sorpresa ne ridono insieme, visibilmente innamorati come non mai.

Ecco cosa è andato storto alla sopresa dell'influencer.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, gara a chi blocca più utenti su Instagram: «Giornata di grandi pulizie»

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi pronti per il matrimonio?: «Così le chiederò di sposarmi...»

Sorpresa fallita di Giulia Salemi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli di nuovo insieme, ma a modo loro. I due ex gieffini si mostrano negli ultimi giorni spesso come fossero i primi giorni in cui scoppiò il loro amore nella casa del GfVip, nonostante siano passati più di due anni e una piccola crisi che ha colpito la coppia, nata sotto i riflettori della trasmissione di Alfonso Signorini.

Lei, contenta come una bambina, è andata a prendere il suo Pierpaolo Pretelli all'aeroporto, dopo il rientro dalla Sicilia dove il 32enne era impegnato in un evento in un locale. La sorpresa è stata, però, un fallimento.

A spiegarne le cause è la stessa Giulia Salemi che scrive: «Mi faccio sempre sgamare per i 100 messaggi che invio prima della sorpresa».

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Giugno 2023, 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA