Giulia Penna ha sposato Yuri, le nozze dell'influencer a Roma: «Noi sempre gli stessi con gli occhi pieni di gioia»

Giulia Penna si è sposata. La cantante e influencer, nota soprattutto nella città di Roma è convolata a nozze con il suo amato Yuri. Il matrimonio si è tenuto alla Basilica di Santa Sabina a Roma, mentre il ricevimento a Borgo della Merluzza.

Dopo 16 anni d'amore i due hanno coronato la loro storia d'amore sigillandola definitivamente.

La serenata sotto casa

«La serenata sotto casa a Roma dove sono nata e cresciuta con tutta la famiglia non poteva mancà ♥️ Grazie mummio mi hai fatta sentire come Giulietta 😂 Non vedo l’ora che arrivi domani 🙏🏻», aveva scritto a pochi giorni dal matrimonio l'influencer.

Le nozze da sogno

Due notti a Barcellona è il titolo del brano con cui la cantante e influencer diede la notizia ai fan: il video documentata, infatti, l’addio al nubilato.

Il matrimonio tra Giulia e Yuri ha visto la partecipazione di amici e familiari in quello che la stessa influencer ha definito «tutto come lo immaginavo, nella mia città Roma, alla luce del tramonto e a quella del sole che è uscito dopo la pioggia… e noi? sempre gli stessi con gli occhi pieni di gioia!».

