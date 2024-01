Giulia De Lellis, dolce sorpresa del papà: «Torno a casa felicissima»

di Redazione web

Giulia De Lellis starebbe rientrando a Milano, dove vive insieme al fidanzato Carlo Beretta, dopo un periodo di vacanza trascorso in Messico, più precisamente a Tulum. L'influencer ha documentato tutto il suo soggiorno al caldo, tramite post e storie sul proprio profilo Instagram e, sempre sui social, ha raccontato di essere passata per Roma prima di dirigersi al nord.

In questi giorni, è stata, quindi, coccolata dai genitori che l'hanno fatta un po' tornare bambina.

Le storie Instagram di Giulia De Lellis

Oggi 7 gennaio, è giornata di rientri per tutti coloro che sono stati in vacanza e, così, vale anche per Giulia De Lellis che, dopo essere tornata dal Messico, ha fatto una capatina a Roma dai genitori. A casa da mamma e papà, l'influencer è stata ricoperta di dolci e semplici sorprese che le hanno scaldato il cuore. Ad esempio, ha ricevuto la calza della Befana e, in una storia social, ha scritto: «La mamma è sempre la mamma, anche a quasi 30 anni» oppure ancora «Amatriciana, tutto ciò che desideravo... la mamma è sempre la mamma parte due», spiega Giulia alzando il coperchio di una pentola e mostrando il sugo che cuoce.

Infine, questa mattina, l'influencer ha spiegato ai fan la sorpresa del papà: «Mio papà mi ha portato il miele delle api malandrine e un servizio di tazzine degli anni '50... torno a casa felicissima».

Giulia De Lellis e i social

Giulia De Lellis è una delle influencer italiane più seguite su Instagram e, ogni giorno, racconta ciò che fa ai suoi follower ai quali consiglia anche prodotti di bellezza o insegna trucchetti per realizzare make up e acconciature non troppo impegnative.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Gennaio 2024, 14:24

