Se c'è una cosa che proprio non si può dire diè che abbia peli sulla linua. La splendida ex gieffina nei giorni scorsi è stata avvistata a cena con il suo exe sui social in molti le hanno dato addosso accusandola di essere falsa. Commenti che non sono per niente piaciuti a Giulia che ha deciso di replicare senza filtri attraverso le sue Instagram Stories."Siete pesanti come delle me**e - dice furiosa la DeLellis - se mi voglio rivedere con il mio ex sono straca**i miei, Quanto rompete i co**ni. Non mi dovete far passare per quella che non sono perchè poi mi inca**o. Detto ciò mi sto giustificando fin troppo con una banda di psicopatici depressi, siete imbarazzanti! Fatevi una vita”.