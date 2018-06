Andrea Damante e Giulia De Lellis single: addio agli affari d'oro

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO -si sono lasciati e ora sembra che i loro affari siano un po’ cambiati. Le coppie infatti valgono di più e i guadagni, ora che sono single sono diminuiti.Lui i dedica alla carriera di deejay, mentre lei lotta tra le influencer sulla rete: “Ognuno ha preso la propria strada: i due fanno "gare di ingaggi" con le aziende, ma certo sarebbe tutto diverso se fossero ancora una coppia – fa sapere la rubrica “Sussurri fra divi” di “Diva e donna” - l'unione, come nel caso di Fedez e Ferragni, fa la forza.Ed è per questo che i guadagni sono diminuiti per entrambi. Andrea si è concentrato sulla musica e le sue performance in discoteca, come deejay, sono sempre richieste in tutta Italia, ma senza Giulia è ... un'altra musica, La De Lellis invece "lotta" su Instagram con le altre influencer: la concorrenza è spietata e le "quotazioni" di Giulia sono in discesa. Un noto marchio di depilazione femminile ha scelto come testimonial Valentina Ferrigni, sorella della più famosa Chiara”.