MILANO – Sembra proprio chee Andrea Damante siano molto più vicini come testimonia con foto in esclusiva. La coppia (i Damellis, come li chiamano i fan) si è conosciuta sotto i riflettori di “Uomini e donne”, poi prima lui e a seguire lei hanno partecipato all’edizione Vip del Grande Fratello. Dopo poco dell’uscita di Giulia della casa i due si sono detti addio, lanciandosi frecciatine mezzo stampa, ma mantenendo sempre il riserbo sui motivi dell’improvviso allontanamento, se non per alcun accenni della De Lellis che facevano pensare a un tradimento di Damante.La coppia però sembra essersi riavvicinata dato che qualche giorno fa sono stati sorpresi assieme e la cosa è stata giustificata come “motivi lavorativi”, ed ora Giulia è stata "beccata" al tavolo di un ristorante di Anzio con la sua famiglia e con il suo ex Andrea.I due naturalmente ancora tacciono, ma lo stesso Andrea ha fatto sapere in un’intervista di essere ancora innamorato della sua corteggiatrice…