Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme in una stazione di servizio, affari o ritorno di fiamma?

Ritorno di fiamma oppure affari? Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati immortalati insieme dal settimanale Spy che in edicola, questa settimana, pubblica le foto della coppia in esclusiva. I due, che stando alle loro stesse dichiarazioni sui social, non dovrebbero più stare insieme, sono stati visti in una stazione di servizio a Treviso, al ritorno da una riunione di lavoro a Trento.Dopo un periodo di silenzio o veleni via social, i due sono tornati a essere una “squadra” per motivi professionali. Ma ora, oltre ai vari contratti a cui sono legati entrambi, un nuovo capitolo potrebbe aprirsi sul loro rapporto. «Sono ancora innamorato di Giulia», ha dichiarato infatti Damante. Parole che un giorno potrebbero far cedere la De Lellis a un ritorno di fiamma.