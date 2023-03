Gisele Bundchen: «Il divorzio da Tom Brady? Morte e rinascita»

di Redazione Web

Gisele Bündchen, modella brasiliana, sta rilasciando le prime dichiarazioni sulla fine del suo matrimonio (dopo 13 anni) con Tom Brady, il quarterback fuoriclasse dei Tampa Bay Buccaneers. Nell'intervista rilasciata su VanityFair, Gisele Bündchen ha dichiarato che tutto ciò che è stato descritto dai media sulla fine del loro matrimonio non corrisponde alla realtà.

Tom Brady, dopo il divorzio da Gisele Bundchen annuncia il ritiro (di nuovo): «Non posso continuare per sempre»

Gisele Bundchen, topless davanti alla telecamera: la top model è rinata dopo il divorzio da Tom Brady

Il divorzio ha lasciato spazio a troppi pettegolezzi. Ormai è finita la favola irreale: lui un fuoriclasse del football americano e lei una bellissima top model, molti hanno espresso ipotesi a riguardo. Ma a quanto pare, la fine di un vero amore non porta rancore. E Tom e Gisele ne sono la dimostrazione.

«Ho sempre tifato per lui e continuerò a farlo per sempre. Voglio solo che lui sia felice e che raggiunga tutto ciò che desidera», ha dichiarato Gisele. E poi: «Voglio che tutti i suoi sogni diventino realtà. Questo è quello che voglio, davvero, dal profondo del mio cuore». Inoltre, ha affermato che la fine del suo matrimonio non può essere spiegata così facilmente.

Le parole di Gisele

Il divorzio è sempre difficile da superare. «Alcune volte può capitare che si cresce insieme; altre che ti allontani», ha aggiunto Gisele. «Abbiamo sempre desiderato una famiglia tutta nostra. Con il passare del tempo ci siamo resi conto che desideravamo cose diverse ed insieme abbiamo preso la scelta del divorzio. Ciò non significa che sia finito l'amore. Bündchen ha paragonato il processo di separazione a "una morte e una rinascita" e ha detto che è estremamente dispiaciuta per la "morte del suo sogno", ha concluso Gisele.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Marzo 2023, 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA