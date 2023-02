Tom Brady, dopo il divorzio da Gisele Bundchen annuncia il ritiro (di nuovo): «Non posso continuare per sempre»

Tom Brady e Gisele Bundchen sono stati la coppia più chiacchierata d'America per un'estate intera. La loro crisi di coppia ha preso il via quando il quarterback più vincente della storia del football americano, ha deciso di tornare in campo. E adesso, dopo il divorzio dalla super top model, arriva anche l'annuncio del ritiro definitivo dal rettangolo di gioco.

Leggi anche > Gisele Bundchen, topless davanti alla telecamera: la top model è rinata dopo il divorzio da Tom Brady

Il ripensamento e il nuovo ritiro

Tom Brady a 45 anni, ha scelto di annunciare il suo addio alla palla ovale con un video di 48 secondi su Twitter. A un anno da quel ripensamento che lo riportò in campo, scatenando il gossip su una presunta, e poi accertata, crisi con la moglie Gisele Bundchen fino al loro definitivo divorzio, lo scorso 28 ottobre. Dopo 13 anni è finito il loro matrimonio proprio per la decisione del campione di non ritirarsi dal football, cosa che la moglie avrebbe apprezzato per iniziare, finalmente, a godere una vita familiare più intima. E, adesso, a pochi mesi dalla loro rottura definitiva, ecco l'annuncio di Brady, convinto definitivamente ad appendere il casco e le protezioni al chiodo. Che sia un ultimo disperato tentativo di riconquistare Gisele?

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

L'annuncio

«Arrivo dritto al punto. Mi ritiro. Per sempre - ha spiegato Brady nel video social -. Si ha diritto a un solo addio super-emozionante in carriera, e io ho sfruttato il mio l'anno scorso. Ringrazio ognuno di voi per avermi supportato e permesso di vivere il mio sogno assoluto, non cambierei nulla. Non posso andare avanti per sempre», ha concluso il giocatore più vincente della storia dell'NFL.

Il Palmares

Brady lascia i campi da football dopo 23 stagioni, unendo al record di longevità altri primati inarrivabili: 7 super bowl vinti (mai nessuno come lui), 6 con i New England Patriots, oltre a quello vinto due anni fa con i Buccaneers, il primato storico di yards di lancio (89.214) e di Td pass lanciati (649).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Febbraio 2023, 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA