Gisele Bundchen, nuovo amore: ecco chi è. La top model dopo l'addio a Tom Brady vola in Costa Rica

Che la favola tra Gisele Bundchen e Tom Brady fosse giunta al capolinea, ormai è cosa risaputa, con la super top model e l'icona del football americano che, dopo 13 anni di matrimonio, nei giorni scorsi hanno annunciato sui social di aver ufficializzato il loro divorzio. Cosa non ancora nota ai più, tuttavia, è che Gisele ha già trovato un nuovo amore...

Gisele Bündchen ha un nuovo uomo nella sua vita, si chiama Joaquim Valente ed è un istruttore di jiu-jitsu. I due sono stati pizzicati insieme in Provincia de Puntarenas, in Costa Rica durante una cena romantica in compagnia dei due figli della modella: Benjamin di 12 anni e Vivian di 9.

Non è ancora chiara la dinamica della loro storia d'amore, sembrerebbe che i due si siano conosciuti a febbraio dello scorso anno, quando la 42enne cominciò a frequentare lezioni di jiu-jitsu, che aveva mostrato su Instagram e aveva definito Joaquim, un «maestro fantastico».

«La decisione di porre fine a un matrimonio non è mai facile, ma ci siamo separati è difficile affrontare una cosa del genere, ma mi sento fortunata per il tempo trascorso insieme e auguro sempre il meglio a Tom. Chiedo gentilmente che la nostra privacy sia rispettata in questo momento delicato. Grazie», aveva scritto la top model su Instagram. Gisele Bundchen e Tom Brady, dunque, hanno ufficializzato la loro separazione senza però fornire dettagli sui motivi che li hanno portati alla rottura.

