Gisele Bundchen, topless davanti alla telecamera: la top model è rinata dopo il divorzio da Tom Brady

Gisele Bundchen si mostra in topless per una campagna pubblicitaria. La modella brasiliana, tra le più famose al mondo, ha sfilato per migliori marche di moda, ha posato per i fotografi più conosciuti ed è stata la fidanzata di star di Hollywood come Leonardo Di Caprio. La sua grande storia d'amore però, l'ha vissuta con il giocatore di football americano Tom Brady dal quale ha avuto due figli (Vivian e Benjamin). La coppia, dopo 13 anni di matrimonio, si è separata e la modella sembra essere rinata.

La campagna pubblicitaria

Gisele Bundchen ha posato in topless coperta solamente da una borsa, per il noto marchio di alta moda Louis Vuitton. La modella sexy e e sempre bellissima, è uno dei volti della nuova linea di borse. Insieme a lei hanno posato anche le super modelle Bella Hadid e Natalia Vodianova.

La fine della storia con Tom Brady

Gisele Bundchen e Tom Brady hanno deciso di comune accordo di separarsi dopo 13 anni di matrimonio. La modella e il giocatore lo hanno annunciato ai propri follower su Instagram tramite due storie in cui spiegano che nonostante il divorzio continueranno a vedersi per il bene dei figli.

