Gisele Bundchen, il libro di cucina: «Ecco le migliori ricette per potenziare il corpo»

Gisele Bundchen non ha certo bisogno di presentazioni: la super modella brasiliana è ancora oggi una delle icone di stile più seguite del pianeta. L'ex top model è molto amata anche sui social, ad esempio, il suo profilo Instagram conta quasi 22milioni e mezzo di follower che la seguono non solo per le sue foto mozzafiato ma anche perché Gisele è un'amante della natura e ama dispensare, insieme a esperti, consigli per vivere una vita sana sia fisicamente che mentalmente. Il suo ultimo libro di cucina tratterà proprio di questo.

L'intervista di Gisele Bundchen

Gisele Bundchen ha rilasciato una recente intervista al magazine Harper's Bazaar in cui ha parlato di quanto sia importante per lei il benessere fisico e mentale e di come, ogni giorno, alleni corpo e mente. Nella sua intervista, l'ex modella ha rivelato che proprio grazie a questo equilibrio, in passato, sarebbe riuscita a lottare contro ansia e depressione. Comunque sia, Gisele, nonostante la sua fama mondiale, è sempre riuscita a rimanere con i piedi ben saldi a terra e, secondo lei, le cose semplici rimarranno sempre le migliori. Proprio con questo spirito ha scritto, insieme all’autrice di libri di cucina Elinor Hutton, il suo nuovo libro intitolato "Nourish: Ricette Semplici per Potenziare il Tuo Corpo e Nutrire la Tua Anima" e ha detto: «Oggi, in questo preciso istante della mia esistenza e avendo accesso a tutte le diverse opportunità che ho avuto, sento che le cose più semplici rimangono le migliori perché continuo a ricercarle. Alla fine della giornata, sono le cose che mi rendono più felice».

La storia con Tom Brady

Gisele Bundchen, inoltre, continua a rispondere alle domande sull'ex marito Tom Brady dal quale si è separata nel 2022 (dopo 13 anni di matrimonio) e con il quale ha due figli, Benny di 14 anni e Vivi di 11 anni.

