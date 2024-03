Gigi D'Alessio papà per la sesta volta, Denise Esposito mostra il pancione sul red carpet. Quando nasce il loro secondo figlio

di Redazione web

Gigi D'Alessio diventerà a breve papà per la sesta volta. Il gossip circolato nelle scorse settimane su una gravidanza della compagna Denise Esposito è stato confermato dai diretti interessati in un modo che non lascia spazio a dubbi. Gigi, che lo scorso 24 febbraio ha festeggiato il suo 57° compleanno, e Denise (di 25 anni più giovane) si sono presentati insieme all'anteprima di "Caracas", il film diretto da Marco D'Amore.

Quando nasce il sesto figlio

La notizia dell'arrivo del secondo figlio di Gigi D'Alessio e Denise Esposito, già mamma di Francesco, nato il 24 gennaio 2022, era stata anticipata dal settimanale Oggi e dallo stesso cantante, che in una recente ospitata a Viva Radio2! aveva commentato: «Calo delle nascite? È perché i figli li faccio tutti io». Gigi, infatti, ha già 5 figli: Claudio, Ilaria e Luca (avuti dalla prima moglie Carmela Barbato), Andrea (nato dalla relazione con Anna Tatangelo) e appunto Francesco. L'ultimo arrivato in casa D'Alessio dovrebbe arrivare in estate: secondo le indiscrezioni, Denise è al quinto mese di gravidanza.

