Gigi D'Alessio padre per la sesta volta, la “conferma” a VivaRai2: «Crollo delle nascite? È perché li faccio tutti io»

Gigi D'Alessio padre per la sesta volta, oggi è stato ospite a Viva Rai 2 e volano spoiler. Secondo quanto fatto intendere da Fiorello durante la diretta di questa mattina del suo talk, ci sono grandi novità in casa del cantautore napoletano: da Sanremo alla vita coniugale, il 2024 sarà un anno ricco di eventi per Gigi D'Alessio. Ma andiamo con ordine.