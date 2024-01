Gigi D'Alessio, la foto del compleanno di Francesco (quinto figlio) rivela la somiglianza "luminosa": «Sorridi sempre amore mio»

Oggi è un giorno importante per Francesco, il quinto figlio di Gigi D'Alessio, il più piccolo di casa, ancora per poco. Il bimbo compie 2 anni e papà Gigi e mamma Denise Esposito non potrebbero essere più felici di così.

«Sorridi sempre! Auguri amore mio», ha scritto il cantautore napoletano sui suoi profili social in occasione del suo compleanno, condividendo una foto insieme al primo figlio avuto con la fidanzata Denise.

Il piccolo è felice tra le braccia del papà e i fan hanno notato immediatamente la somiglianza tra papà e figlio: «Lo stesso sorriso luminoso».