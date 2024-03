Gianluca Grignani ricoverato per un malore improvviso: «Era in un locale» Dopo aver passato l’intera notte in osservazione è stato dimesso







di Redazione web Momenti di paura per Gianluca Grignani che, nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 marzo, è stato improvvisamente colto da un malore mentre si trovava in un locale in provincia di Piacenza. L’artista è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale Guglielmo Da Saliceto da un equipaggio della Croce rossa. Lo rivela il giornale Libertà. Le dimissioni Grignani, dopo aver passato l’intera notte in osservazione, è stato dimesso lunedì mattina 4 marzo. L'artista è tornato su Instagram rilanciando l'invito ai fan a presenziare ai suoi prossimi concerti. Il grave lutto lo scorso anno Un grave lutto l'aveva colpito lo scorso anno: a ottobre 2023 la morte del papà Paolo, a cui il cantante aveva dedicato la canzone in gara al Festival di Sanremo 2023 «Quando ti manca il fiato». Gianluca nel post a corredo di una foto che vede lui ragazzino insieme al genitore, scriveva: «E per il resto ognuno giudichi se stesso. Ciao papà». Una canzone struggente e intima, quella proposta al Festival, in cui Grignani aveva raccontato il difficile rapporto con il padre. Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Marzo 2024, 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA