Gianluca Grignani, lutto dopo Sanremo: «La mia fonte d'ispirazione. Ora mi manca il fiato»

Grave lutto per Gianluca Grignani. Il cantautore ha condiviso sui social il suo dolore dopo aver appreso la notizia della scomparsa di un suo caro amico, Alberto Radius. A pochi giorni dalla fine del Festival di Sanremo, Gianluca Grignani ha perso, quello che lui stesso definisce, «il mio mentore».

Il chitarrista Radius è morto all'età di 80 anni, dopo una lunga malattia. Grignani ha condiviso il suo cordoglio con i fan in un post diffuso su Instagram.

Il post di Gianluca Grignani

«Non ho parole per descrivere uno dei risvegli più amari della mia vita», esordisce il cantautore di 'Destinazione paradiso'. «I ricordi riaffiorano nella mente, momenti di vita e di musica vissuti insieme. Solo qualche mese fa eri qui in studio a stringermi durante l'ascolto di "Quando ti manca il fiato"... ed ora è proprio uno di quei momenti in cui il fiato manca davvero. Oggi ci ha lasciati il mio mentore, il mio amico, la mia fonte d'ispirazione... ciao Alberto! tuo Gian», conclude il musicista, condividendo uno scatto che lo ritrae accanto al suo 'mentore'.

La notizia della sua scomparsa di Alberto Radius è stata data dalla famiglia con un testo diffuso anche sulla pagina Alberto Radius Fans Club di Facebook: «È con profondo dolore e tristezza che la famiglia del Maestro Alberto Radius condivide la notizia della sua scomparsa. Dopo una lunga malattia, si è spento serenamente, accanto ai suoi affetti più cari. La famiglia del maestro Radius chiede, in questo difficile momento, che sia rispettata la privacy che lo ha sempre contraddistinto».

L'ultima apparizione di Radius è stata al Festival di Sanremo del 2021 con i Coma Cose nella serata delle cover. Romano, classe 1942, Radius è stato uno dei più importanti chitarristi rock italiani con alle spalle una lunga carriera, iniziata alla fine degli anni '50 con i White Booster, poi con la Premiata Forneria Marconi, i Formula 3, una collaborazione con Lucio Battisti e poi con Franco Battiato anche come produttore di artisti legati al cantautore siciliano, quali Giuni Russo, Alice, Giusto Pio e altri.

