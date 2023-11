Mr. Rain, sold out al suo primo Forum: «Io arrivato qui controcorrente». E annuncia due nuove date.

«Sono al settimo cielo. E' per me un riscatto. Ho iniziato a fare musica senza seguire trend e non cavalcando la moda della trap. Controcorrente, sono arrivato qui giocando la mia partita parallela». Mr. Rain è incantato. Le luci del suo primo Forum si sono accese sabato scorso alla vigilia del suo trentaduesimo compleanno davanti a 10mila persone e con Fasma, Alfa, Birdy, Sangiovanni tra gli ospiti sul palco. Esperienza che ripeterà, lo ha annunciato durante il concerto, nel 2024, tornando ad Assago (30 novembre), e a Roma, al Palazzo dello Sport (26 novembre).

Sono stati 28 i brani in scaletta, tra cui “A forma di origami”, dedicata al padre, “Fiori di Chernobyl” per la madre, e “Figli della notte”, inedito che anticipa l'album in uscita nei prossimi mesi. A chiudere il live, tra visual e laser, è "Supereroi", diretto dal maestro Enrico Melozzi (Maneskin, Gianluca Grignani) con il coro di bambini del Festival di Sanremo. La dedica speciale, invece, è per Giulia Cecchettin, protagonista dell’atroce fatto di cronaca degli ultimi giorni.

