Mario Biondi, il nuovo album, 9 figli, 4 mamme e il matrimonio: «Il 26 dicembre, cascasse il mondo, ci ritroviamo tutti, anche le mamme»

Mario Biondi è in un periodo pieno di vita e novità e a 51 anni compiuti ha appena detto il suo primo "sì", una scelta - quella di sposarsi - che non ha mai preso alla leggera: «Ho aspettato prima di promettere, ma ora ho promesso e quindi manterrò, con grande piacere e non perché devo».

E poi la sua altra consorte, la musica, con cui ha dato vita al nuovo disco, Crooning Undercover, che porterà in tour da metà novembre con la prima tappa il 16 al Teatro San Domenico di Crema. Le esibizioni saranno particolari, con altri 18 artisti ma tutti senza microfono. Il perché di questa scelta? Mario si distingue e nell'intervista al Corriere della Sera dichiara di voler «rappresentare la verità. In un momento in cui gli artifici sono la caratteristica preponderante nella musica, io vado in controtendenza e il pubblico dovrà essere necessariamente silenzioso, senza suonerie né vibrazioni nel telefono».

Mario Biondi, le 4 mogli e i 9 figli

Anche se il matrimonio, ponderato e «indimenticabile, in una terrazza davanti al golfo di Sorrento», è il primo dell'artista, la sua famiglia conta già nove figli da quattro mamme e Mario non vede l'ora di raggiungere il numero tondo: «So che è una scelta non comune, siamo in un’epoca molto autoreferenziale, dedicata a noi stessi, in cui si preferisce divertirsi, andare in vacanza, fare altro.

Tutti insieme, «li chiamo il piccolo paese o la delegazione. Mi danno grandissime soddisfazioni e mi riempio d’amore per loro. Compaiono tutti nel video di “My favorite things”, cover a loro dedicata. È un po’ un documento che resta, per me e per loro».

Il rapporto che li lega è molto stretto e il fatto che siano così numerosi è per lui una grande gioia forse «perché adoro quando siamo in tanti, quando c’è condivisione. Avere tanti amori vicino è una benedizione incredibile», e continua: «Il 26 dicembre, cascasse il mondo, ci ritroviamo tutti, anche le mamme».

Tuttavia, Mario è molto categorico sul fatto che allargare la famiglia debba sempre rimanere una scelta, perché non c'è giusto o sbagliato, ma solo ciò che ogni individuo desidera per se stesso e per la propria vita: «Non si può imporre a una persona di fare figli, è una violenza assurda, come quando a una donna di 30 anni si dice che è “in età”. La trovo una delle cose più fastidiose e offensive. Le esigenze di ripopolazione sminuiscono molto il tema, i figli devono nascere dall’amore».

