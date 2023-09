Lo stadio sfera di Las Vegas apre per la prima volta: il concerto degli U2 è un viaggio nel futuro

Sphere, il nuovo, incredibile stadio di Las Vegas fa rimanere tutti di stucco, specialmente se il concerto d'apertura è quello della celebre band irlandese, gli U2. Le dimensioni di questa sfera che si scaglia, prepotente, sullo skyline di Las Vegas, sono incredibili: è alta 111 metri e ha un diametro di 157 metri, interamente ricoperta di LED (sia all'interno che all'esterno) e sarebbe in grado di contenere l'intera Statua della Libertà al suo interno. Non c'è dubbio: è la struttura sferica più grande del mondo, ed è impossibile non notarla.

La nascita di Sphere

Le dimensioni dello Sphere, comunque, non sono solo per manie di grandezza: lo stadio, infatti, può contenere fino a 20mila persone. Giovedì sera la struttura è stata battezzata dagli U2 per la prima delle 25 tappe di U2: UV Achtung Baby Live at Sphere e sembra che la reazione unanime sia stata di pura gioia e meraviglia.

Per quanto riguarda i prossimi eventi che lo Sphere ospiterà, per ora è un mistero, come riporta Billboard.

L'idea di Dolan parte dal desiderio di costruire uno stadio con una forma strana, particolare, ma soprattutto iconica. Dopo aver escluso la piramide e il cubo, l'illuminazione: il cerchio, simbolo di perfezione. Il nome iniziale avrebbe dovuto essere "MSG Globe", ma il nome fu presto bocciato: ci aveva già pensato Shakespeare (il celebre teatro del drammaturgo inglese è infatti chiamato "The Globe").

Quindi, semplice ma efficace: Sphere, la sfera.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA