Ed Sheeran annuncia il nuovo album: «Ho registrato tutte le canzoni nei salotti dei miei fan»

Ed Sheeran ha annunciato il suo nuovo album intitolato "Autumn Variations" che sarà disponibile dal prossimo 29 settembre. Il cantautore, che ha sempre abituato i suoi fan a grandi sorprese, anche questa volta non gli ha delusi, infatti, questa raccolta di canzoni è stata registrata interamente nelle case e nei salotti dei suoi ammiratori che, poi, hanno condiviso i video sui social. A tal proposito, Ed Sheeran ha scritto un lungo post su Instagram.

Il post Instagram di Ed Sheeran

Ed Sheeran è un maestro nel comporre musica e scrivere nuove canzoni ma è altrettanto bravo a sorprendere i fan. Sul proprio profilo Instagram ha scritto: «Ho fatto un po' di concerti a sorpresa nelle case dei fan, incidendo segretamente una versione dal vivo del nuovo album "Autumn Variations" in cui ogni canzone è stata registrata nel salotto di un fan. Quando sono arrivato a casa di una di loro, Kari Conaway, ho capito subito che sarebbe stato divertente. C’erano gatti, braccialetti dell’amicizia e succhi di frutta ovunque e dopo aver suonato un pezzo di Autumn ho chiesto di portarmi a visitare la casa. Quando sono entrato nella sua stanza ho visto un pianoforte. Mi ha chiesto se potevo suonare e così abbiamo intonato insieme "Wake Me Up"».

La reazione dei social

Inutile dire che i video dei fan che si sono ritrovati Ed Sheeran a incidere nel proprio salotto, sono diventati virali sui social ed hanno fatto il giro del web.

