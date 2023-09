Tananai, stop a concerti e musica. Cosa sta succedendo?

di Redazione web

Tananai ha comunicato ai suoi fan che si prenderà una pausa dalla sua carriera: stop a musica e a concerti live. La notizia ha lasciato sbalorditi tutti perché, dopo il successo di Sanremo, i fan speravano di poterlo vedere di nuovo in giro per l'Italia e con nuova musica nelle radio. Tuttavia, il cantante ha deciso di dare l'annuncio tramite un video su Instagram.

Andiamo a scoprire che cosa sta succedendo.

Tananai e la pausa dalla musica

Dopo aver ringraziato tutti i suoi fan che lo hanno supportato in questi ultimi due anni, comprando la sua musica e partecipando agli eventi e concerti live per lui, Tananai ha annunciato che ha intenzione di prendersi una pausa dalla sua carriera musicale.

«Ho bisogno di tornare in studio, di capire tutto quello che di bello mi è successo in questi due anni, per poi tornare con nuova musica che abbia senso di esistere e senso di essere ascoltata perchè ce lo meritiamo, siamo una bella famiglia e quindi le cose vanno fatte con cura.

