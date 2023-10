Gianluca Grignani, morto il papà Paolo: il toccante post su Instagram. A lui dedicò il brano dell'ultimo Sanremo

di Redazione web

Grave lutto per Gianluca Grignani: è morto il papà Paolo, a cui il cantante aveva dedicato una canzone nell'ultimo Festival di Sanremo, quello del 2023. A renderlo noto è lo stesso Grignani, che lo saluta con un post su Instagram e un passaggio tratto dal brano, «Quando ti manca il fiato». Gianluca nel post a corredo di una foto che vede lui ragazzino insieme al genitore, scrive: «E per il resto ognuno giudichi se stesso. Ciao papà».

La canzone dedicata a lui

Una canzone struggente e intima, quella proposta al Festival, in cui Grignani aveva raccontato il difficile rapporto con il padre. «È nata di getto, dopo una telefonata inattesa di mio padre - aveva raccontato in occasione l'artista dell'esibizione a Sanremo - e che dopo anni mi chiedeva se sarei andato al suo funerale. Poi l'ho lasciata e ripresa più volte. Qualche tempo fa l'avevo anche già presentata a un festival, ma poi la ritirai perchè non ero pronto».

