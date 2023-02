Gianluca Grignani, ancora uno show a Domenica In: lascia il microfono e balla con Mara Venier

di Redazione web

Gianluca Grignani è stato una delle sorprese della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante si è esibito sulle note di "Quando ti manca il fiato", canzone in cui ricorda il papà scomparso. Oggi, domenica 12 febbraio, a Domenica In non ha seguito lo schema "classico" dell'esibizione: ad un certo punto infatti, si è allontanato dal microfono (era in playback), per ballare con Mara Venier.

L'esibizione di Gianluca Grignani

Il brano di Gianluca Grignani "Quando ti manca il fiato" è una canzone che scalda il cuore e che per il cantante, come dichiarato da lui stesso, significa molto. A Domenica In ha detto: «Mio papà mi manca sempre, mi manca in tutto». Grignani si è anche emozionato e ha voluto godersi la sua canzone con il pubblico presente all'Ariston che ha cantato con lui.

La classifica di Sanremo

Nella classifica generale di Sanremo, Gianluca Grignani si è piazzato al dodicesimo posto tra i Modà (undicesimi) con il brano "Lasciami" e i Coma Cose (tredicesimi) con la canzone "L'Addio".

