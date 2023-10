Giacomo Urtis innamorato, ecco chi è il tiktoker 19enne "fidanzato" del chirurgo

di Redazione web

Giacomo Urtis si è fidanzato. Il chirurgo dei vip pare abbia una relazione amorosa con un giovane tiktoker 19enne. Ma è davvero così? Dopo il presunto matrimonio con Fabrizio Corona, poi smentito dallo stesso ex re dei paparazzi, la credibilità della relazione attuale del chirurgo è messa a dura prova. I fan, infatti, hanno notato che potrebbe trattarsi di una storia nata per attirare pubblico piuttosto che per amore. Ma scopriamo insieme perché.

Giacomo Urtis e Giuseppe D'Anna

Chi è Giuseppe D'Anna?

Giuseppe D'Anna è diventato famoso grazie alla "storia d'amore" con la nonna 76enne con cui, tra proposta e gender reveal, aveva fatto credere ad alcuni fan che i due fossero una coppia e non parenti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 10:08

