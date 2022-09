Gf vip, Soleil su Paolo Pretelli e Giulia Salemi: «Non ci saranno triangoli»

Ritorno in grande stile al GF Vip. Soleil Sorge, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi tornano al Grande Fratello Vip. Dopo essere stati protagonisti della 5^ e 6^ edizione del reality show, i tre sono stati ingaggiati da Alfonso Signorini per ruoli inediti. Non è una novità che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e l’ex Velino di Striscia la notizia saranno i nuovi conduttori di GF Vip Party, il format streaming in onda su Mediasetplay prima della messa in onda di ogni puntata su Canale 5. Salemi, invece, commenterà tutto ciò che circola sui social network durante ogni diretta, quindi sarà dunque presente in studio, insieme a Signorini e le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. E la domanda per Soleil su un eventuale secondo triangolo scatta spontanea durante l'intervista a Chi: «Con Pretelli non ci saranno triangoli e mi auguro che non ci saranno nemmeno dentro la Casa. Mi giungono voci di persone che, quest’anno, si vanterebbero di voler ripetere dinamiche già viste: suggerirei loro di agire con unicità, spero che creino figure geomatriche diverse».

A tutto questo, Giulia Salemi ha risposto: «Metto la mano sul fuoco sulla fedeltà di Pierpaolo, è la persona più fedele del mondo. Mi ama e io lo amo. Dopo due anni, grazie a Dio, siamo innamoratissimi».

E in amore, Soleil mantiene il massimo riserbo. Ha detto nuovamente di frequentare una persona che la fa stare molto bene, ma che vuole proteggere visto che si è già parlato troppo dei suoi sentimenti.

Giulia Salemi, sempre a Chi, ha inoltre annunciato i suoi nuovi progetti nel mondo dello spettacolo. La sua carriera procede alla grande. Oltre al Grande Fratello Vip a ottobre andrà in onda su La 5 e Infinity la seconda edizione di Salotto Salomi. È stata inoltre ingaggiata nella squadra di R101 con un programma ogni sabato e domenica, dalle 17 alle 20, con Marco Santini.

Non solo Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. Per il nuovo Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha introdotto nel cast anche un’altra ex Vippona: Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne, che presto debutterà ad Avanti un altro nei panni di Bonas, è stata scelta come nuova conduttrice di Casa Chi.

