«Le mie gambe belle e toniche come quelle di Tina Turner: ho 66 anni e mi alleno 5 giorni a settimana, così riduco il rischio di Alzheimer»

di Redazione web

Nell'universo dei social media, dove il fitness spesso incrocia la musica e i modelli di ispirazione attraversano intere generazioni, su TikTok è possibile imbatttersi in una storia particolarmente affascinante. Quella di Stephanie, conosciuta sulla piattaforma come @seniorstrong, che a 66 anni mostra una forma fisica che molti potrebbero solo sognare. La fonte della sua ispirazione? La leggendaria Tina Turner. Stephanie attribuisce alla cantante il merito di aver dato impulso alle sue routine di fitness, concentrandosi particolarmente sullo sviluppo della forza nelle gambe: «Ho sempre ammirato quelle forti e potenti di Tina Turner», confessa Stephanie, evidenziando questo come il catalizzatore per il suo impegno nel fitness.

L'allenamento

Stephanie ha cominciato ad allenarsi quando aveva 31 anni e da allora non ha mai smesso di valorizzare il suo benessere fisico. «È sempre stata una parte importante della mia vita, ma il mio approccio si è evoluto con il tempo», spiega nei suoi video. Con l'avanzare dell'età, al fisiologico cambiamento del suo corpo ha affiancato un cambio di strategia nell'allenamento. Dai 62 anni in poi, «ho iniziato a concentrarmi sul sollevamento pesi più pesanti per costruire e mantenere la mia massa muscolare», spiega Stephanie, che tutt'ora si allena 5 giorni a settimana, dedicandosi alle gambe ogni 3. A spingere la fitness influencer non è una semplice vanità, piuttosto la convizione che l'allenamento sia la chiave per una vita lunga e salutare. «La forza delle gambe è il predittore più affidabile della nostra funzionalità fisica più avanti nella vita» afferma, collegando la forza fisica a una minore probabilità di sviluppare malattie cognitive, come l'Alzheimer, e sottolinea l'importanza della prevenzione della perdita muscolare e del mantenimento della forza ossea.

L'alimentazione

Stephanie non trascura l'importanza dell'alimentazione per supportare il suo regime di allenamento, mirando a un apporto giornaliero di 105 grammi di proteine. «Comincio la mia giornata con un frullato di proteine del siero di latte» dice, sottolineando l'importanza di un'adeguata nutrizione per il recupero muscolare e la forza.

I video su TikTok

I video che Stephanie pubblica su TikTok hanno raccolto un seguito significativo, con molti follower che trovano ispirazione e motivazione nella sua esperienza. «Vedere gli altri ispirati dal mio viaggio è incredibilmente gratificante», spiega Stephanie.

