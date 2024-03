​«Sono un Gladiatore, la mia dieta: mangio 7 volte al giorno (6.400 calorie) e "costringo" mia moglie a cucinare i miei pasti»

Star dello show inglese Gladiators, in cui i concorrenti affrontano quattro atleti d'élite (i Gladiatori, appunto), Jamie Christian-Johal rivela l'alimentazione necessaria per mantenere il suo incredibile fisico, vale a dire 136 chili di peso e quasi due metri d'altezza. Si tratta di sette pasti al giorno per un totale di 6.400 calorie, una dieta che per necessità deve incorporare cibi ricchi di nutrienti quali tacchino, salmone, pasta e riso.

Anche il costo non è da sottovalutare dato che la spesa settimanale è di circa 350 euro. Ma tra gli allenamenti e gli impegni, chi si occupa di gestire i suoi pasti? La moglie di Jamie, che però viene ricompensata con una paga mensile di circa 500 euro per il suo "lavoro".