Franco Nero da Francesca Fialdini, Vanessa Redgrave: «Sono quasi alla fine, tu meriti di vivere ancora per molto...»

di Redazione web

Franco Nero, attore e regista, ha ricordato la sua carriera e la sua vita in una lunga intervista a Francesca Fialdini, nel programma ‘Da noi… a ruota libera’ . Nero è stato un allievo di Strehler, famoso in Italia e all'estero da giovanissimo per il successo di 'Django'. L'attore oggi può vantare la sua presenza in oltre duecento film e tante serie. Oggi, durante la trasmissione, l'uomo ha ricevuto una sorpresa speciale.

La sorpresa

Al centro della vita del divo, c'è una storia d'amore importante, quella con l'attrice britannica Vanessa Redgrave, che è intervenuta a sorpresa durante l'intervista: «Franco, penso ogni giorno a te.

Franco Nero e Vanessa si sono conosciuti nel 1967 sul set del film 'Camelot' e fu amore a prima vista: i due hanno avuto un figlio, Carlo Gabriel, ma dopo qualche tempo hanno messo fine alla relazione. A 40 anni di distanza poi c'è stato il ritorno di fiamma nel 2006. Il videomessaggio dell'attrice è stato molto toccante: «Mio carissimo. Penso ogni giorno a te. Non ci vediamo spesso, avrei voluto vederti molto più sovente... ma ho i polmoni che non funzionano bene, come sai. Abbiamo sempre provato a fare del nostro meglio e ci sono stati momenti favolosi... davvero fantastici! Io sono quasi alla fine, ho 86 anni, molti più di te! Tu devi vivere molto ancora... Ti raccomando caro mio... carissimo mio! Ti voglio tanto tanto bene».

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Ottobre 2023, 19:01

