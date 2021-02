Francesco Totti realizza il suo sogno: cammina in centro a Roma e nessuno lo riconosce

di Simone Pierini

Da quando Francesco Totti è diventato il fuoriclasse che ha fatto innamorare i tifosi della Roma ha sempre avuto un sogno: poter camminare in strada nel centro della sua Capitale senza essere riconosciuto, come un cittadino qualunque, per goderso il fascino della Città Eterna. Una mission impossibile per chi è considerato tra i più forti calciatori della storia italiana, simbolo di una maglia che non ha mai lasciato e idolo di tanti giovani.

Ci è riuscito oggi. Aiutato dal freddo e dalle norme anti Covid che impongono le mascherine obbligatorie. Impossible scrutare il suo volto nascosto dal cappuccio del giubbotto. E così, camminando nei pressi di piazza di Spagna, nessuno lo riconosce. Gli passano accanto, di fronte, sul marciapiede. Nessuno si gira, nessuno lo ferma per un selfie o un autografo. E così Francesco Totti torna un cittadino come gli altri, un giorno diverso in una vita da campione.

