Francesco Monte preoccupa i fan: «Ecco perché sono così dimagrito»

Cecilia Rodriguez incinta? Misterioso post con Ignazio Moser: «...Tre»

Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un calo di peso improvviso ha fatto preoccupare i fan diL'ex tronista è apparso visibilmente dimagrito e in molti si sono chiesti se avesse problemi di salute.A far sussultare le sue ammiratrici è stato uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui si vede un corpo meno in carne. Nei commenti tutta la preoccupazione per la perdita di chili drastica.L'ex fidanzato diha subito fornito chiarimenti e risposto alle domande sui social.«Semplicemente sono un po' troppo magro - ha scritto Francesco Monte - E allora? Sti c***i, si ritorna torello, pian piano'». In passato l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi era stato criticato per la mole eccessiva e sembra che il dimagrimento sia dovuto a un aumento degli impegni di lavoro.Monte, infatti, è tornato nuovamente a lavorare, così come ha confidato lo stesso tronista ad una sua ammiratrice. E si vocifera che presto potrebbe entrare a far parte del cast della nuova edizione delL'indiscrezione è stata confermata dall'autorevole sito Dagospia. Per Monte si era prospettata anche la partecipazione allo spettacolo di Raiuno, condotto da Carlo Conti, 'Tale e Quale Show', ma il bel tarantino potrebbe aver rinunciato proprio a causa del reality.Proprio nella casa del Grande Fratello Monte ha chiuso la sua storia d'amore con Cecilia Rodriguez.