Francesco Monte e il "No" a Tale e Quale Show: il retroscena inaspettato

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

non parteciperà ama il motivo non è legato al canna gate. Secondo un'indiscrezione di TvBlog a rinunciare al programma sarebbe stato proprio l'ex tronista per altriche, a quanto pare, potrebbero interessargli maggiormente.Il "no" allo show di Carlo Conti aveva suscitato molte polemiche, e tanti si erano schierati dalla parte di Monte, dicendo che l'ostracizzazione televisiva non era accettabile visto quanto successo a L'Isola dei Famosi. Pare però che si sia trattato solo di un gran fuoco di paglia e che il rifiuto sia arrivato dallo stesso Francesco, presumibilmente interessato a partecipare al Grande Fratello Vip.Gabriele Parpiglia, che aveva dato la notizia su Monte al Tale e Quale Show, aveva concluso il suo post dicendo: «Nella sua testa deve entrare un concetto ben chiaro: Cosa voglio fare da grande?». Che si riferisse proprio a questa indecisione professionale? Per ora sono solo rumors e non si ha nessuna certezza, ma tra poco più di un mese, forse meno, potrebbero arrivare le attese risposte.