Mario Ermito il nuovo bello del Tale e quale show: la rivelazione di Parpiglia su Instagram

sarà il prossimo protagonista diIl programma di Rai 1 pare abbia scartato il bel Francesco Monte per fare spazio all'ex concorrente del Grande Fratello con diverse esperienza nelle fiction televisive.Lo scoop arriva dalla pagina Instagram di Gabriele Parpiglia che in una delle sue stories annuncia il tanto atteso nome. Su Monte era nata una vera e propria polemica, di cui aveva parlato lo stesso giornalista. Pare che la Rai abbia allontanato l'ex troinista dopo lo scandalo su L'Isola dei Famosi in merito all'uso di droghe: «Oggi mi hanno comunicato che hanno chiuso il cast di Tale e quale show e al momento non è tra i concorrenti. Francesco, merita un’opportunità. Non ha ucciso nessuno, ma nella sua testa deve entrare un concetto ben chiaro: Che cosa voglio fare da grande? Temo che questa domanda oggi per lui sia qualcosa che non trovi risposta», aveva scritto lo stesso Parpiglia.Ma chi è Mario Ermito? Ex concorrente del Grande Fratello 12, ha iniziato la sua carriere come modello e nel reality si è distinto per il suo carattere calmo ed educato, oltre ovviamente per la sua bellezza. Il suo sogno era quello di diventare attore e in parte ci è riuscito recitando in fiction come "Non è stato mio figlio", "L'onore e il rispetto 5" e "Il peccato e la vergogna 3". Ora è pronto ad essere lanciato anche in questo show, dove dovrà mostrare tutte le sue capacità di trasformismo e le doti da attore.