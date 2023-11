Federica Pellegrini sulla neve: «La amo soprattutto quella che accade quando meno te lo aspetti»

di Cristina Siciliano

A Livigno è possibile trascorrere del tempo tra relax, neve e divertimento. E lo sanno bene Federica Pellegrini e Matteo Giunta che stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza a Livigno e dell'attesa della loro prima figlia. L'ex campionessa di nuoto verso l'ottavo mese di gravidanza, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che mostra alcune foto dove lei è felice e spensierata insieme ai suoi quattro cani, tutti bulldog francesi.

Look da grande freddo e outfit sportivo con jeans over e sciarpone verde per Federica Pellegrini. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Per Federica Pellegrini l'inverno e in particolare, la neve, rappresentano un momento magico che rasserena lo spirito. «Amo la neve.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan. «Verissimo una sensazione di magia che ti avvolge e senti un respiro favoloso», ha scritto una fan. E ancora: «La maternità ti ha reso ancora più bella e raggiante». «Non sembri neanche incinta complimenti, sei stupenda e piena di luce».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Novembre 2023, 16:44

