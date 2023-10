Federica Nargi, il peso dell'età a 33 anni: «Capisci di stare invecchiando quando…»

di Redazione Web

Il tempo lascia il suo segno: nel cuore e sulla pelle. E l'unico modo per essere davvero felici è accettare l'età che avanza, amare se stessi e imparare a lasciare andare il tempo. Anche con un pizzico di autoironia. E lo sa bene Federica Nargi, showgirl 33enne, che nelle ultime ore ha pubblicato una frase nelle sue Instagram stories in merito al modo in cui si comprende che si sta progredendo verso la fase «dell'invecchiamento». Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Federica Nargi, la figlia Beatrice va a scuola ma la mamma ride del suo outfit: «Puoi andare conciata così?»

Michelle Hunziker, tenera mamma e nonna con figlia e nipotino: le foto commuovono i fan

Federica Nargi, 33 anni e due figli, ha lo stesso aspetto di quando ha calcato il bancone di Striscia la Notizia nelle vesti di Velina mora, accanto a Costanza Caracciolo.

Infatti, nelle ultime ore la showgirl ha pubblicato una frase ironica (ma non troppo) nelle sue Instagram stories: «Capisci di stare invecchiando quando indossare il pigiama e andare a letto diventa il momento più emozionante della giornata».

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA