Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la tenera foto insieme (senza Matilde). Fan commossi: «Fatelo più spesso»

Diventare genitori è un passo molto importante che cambia totalmente la vita. Lo sanno bene Federica Pellegrini e Matteo Giunta che all'inizio di gennaio hanno accolto nella loro vita Matilde, la loro primogenita. La piccola è il coronamento dell'amore che lega profondamente Federica e Matteo e i due non potrebbero essere più felici. Fortunatamente, grazie all'aiuto dei genitori, la coppia riesce a ritagliarsi del tempo per stare insieme, come documentato dalle foto su Instagram condivise dalla Divina.

Gli scatti e la dolce dedica di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha condiviso su Instagram alcuni scatti molto divertenti insieme al marito Matteo Giunta mentre, con il sole alle spalle, ridevano e scherzavano di fronte alla telecamera che li ha immortalati mentre facevano facce buffe. L'amore va a gonfie vele e l'arrivo di Matilde li ha solo resi ancora più innamorati e uniti.

I fan hanno commentato le foto congratulandosi con i neo genitori che riescono a ritagliarsi un po' di tempo per stare insieme, solo loro due: «Dovreste farlo più spesso!», mentre altri chiedono dove sia la piccola che, molto probabilmente, sarà tra le braccia delle nonne, innamorate di lei.

Il ritorno agli allenamenti

Dopo i primi mesi più difficili dalla nascita di Matilde, però, Federica ha le idee chiare, vuole ritornare ad allenarsi per prendersi cura di se stessa. «Quando ho smesso di allenarmi ho visto il primo cambiamento - ha rivelato in una recente intervista la Divina -. Poi ovviamente quando è arrivato il pancione il corpo è cambiato ancora. Adesso sto pensando che vorrei tornare ad avere il corpo allenato».

