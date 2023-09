Federica Pellegrini incinta si tuffa in piscina, la dolce dedica alla figlia: «Un momento tutto per noi» Pioggia di like per l'ultimo post della campionessa







di Redazione web È una Federica Pellegrini inedita, dolce e affettuosa, quella che ora ci troviamo di fronte. Da quando la compionessa olimpionica ha scoperto che diventerà mamma di una bimba ha una luce tutta diversa negli occhi. Su Instagram il suo ultimo post ha commosso gli utenti. Federica ha postato qualche ora fa un video della prima nuotata tra madre e figlia ottenendo subito migliaia di like e commenti. Federica Pellegrini e la dolce dedica per la figlia Con uno dei costumi che l'hanno fatta diventare campionessa, la Pellegrini si tuffa con un pancino in bella vista, nella piscina e scrive: «Un piccolo momento per noi» Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) Tanti i commenti, altrettanti gli auguri. «Eh si, ricordiamolo…. In gravidanza si può fare attività fisica e si può notare, se la donna sta bene e la gravidanza procede senza alcun problema», sottolinea un medico. Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 17:06

