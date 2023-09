Federica Pellegrini lancia il brand di skincare, fan confusi: «Brava, ma cosa c'entra con il nuoto?»

di Redazione web

Federica Pellegrini diventerà presto mamma e nel frattempo ha deciso di lanciare il suo nuovo brand di skincare, ovvero cura della pelle, con prodotti vegani, naturali e adatti ad ogni tipo di pelle. Dopo l'evento di lancio dei suoi prodotti, in molti, tuttavia non hanno trovato molta coerenza nella scelta della campionessa olimpionica: «cosa c'entra con il nuoto? Siamo sicuri che i prodotti siano vegani?».

Federica Pellegrini e il nuovo brand di skincare

La nuova avventura imprenditoriale di Federica Pellegrini non ha convinto molto i suoi follower che hanno continuato a chiedersi come mai abbia scelto di immergersi nel mondo del beauty, «non trovo molta attinenza con il personaggio, ma probabilmente mi sbaglio, certo è che quando si smette un impegno importante bisogna far fruttare in qualche altro modo i guadagni fatti», ha scritto un utente.

Il legame tra il "vecchio mondo" di Federica Pellegrini e il suo nuovo mondo, in realtà esiste. La nuova linea di skincare è creata appositamente per persone che si allenano e che quindi «non si fermano mai, come me», ha detto la fondatrice.

Mentre altri commenti riguardano una caratteristica dei prodotti, ovvero quella di essere vegani: «Ciao, come mai il siero viso contiene lattosio ma è indicato come vegan? Il lattosio è lo zucchero del latte, ingrediente di origine animale», ha spiegato questa fan che vorrebbe avere un approfondimento sulla questione che le sta tanto a cuore.

