Federica Pellegrini presto mamma, le prove tecniche di Matteo Giunta sono perfette: «È già pronto»

La Divina sta per diventare mamma e la gravidanza, a detta dei suoi fan, l'ha resa più raggiante di sempre. La data del parto è ancora lontana, si parla di gennaio del prossimo anno, ma Federica Pellegrini e Matteo Giunta si stanno portando avanti con le prove tecniche per arrivare più preparati che mai all'arrivo della loro prima figlia.

L'allenamento, d'altronde è tutto, sia nello sport, che nella vita reale e Matteo, preparatore atletico, lo sa molto bene. Federica Pellegrini ha immortalato in un video alcuni momenti delle loro prove tecniche molto esilaranti. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Le prove tecniche di Federica e Matteo

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono ritrovati a cena con alcuni amici di lunga data e tra di loro c'era un piccola "intrusa", anzi, una nuova arrivata. Si tratta della prima figlia di qualche mese di una coppia di amici e la Divina, con il marito ne hanno approfittato per fare alcune prove tecniche.

Mentre Matteo teneva in braccio la piccola e la alzava al cielo, facendola ridere, Federica si informava di alcuni aspetti più tecnici come pannolini, body per la piccola in arrivo.

Le foto condivise con i fan hanno scatenato un'ondata di commenti che si complimentavano con Matteo Giunta perché «è proprio perfetto, pronto a diventare papà».

