Federica Pellegrini, primo anniversario di matrimonio con Matteo Giunta. La dedica nasconde l'indizio sul nome della figlia?

Federica Pellegrini è al settimo cielo. Oggi festeggia il primo anniversario di matrimonio con il marito Matteo Giunta ed è incinta della sua prima figlia. I ricordi di quel giorno di fine agosto a Venezia le riscaldano il cuore e la Divina ha voluto condividere con i suoi follower la sua felicità, con alcune foto inedite di quel giorno e, forse, un indizio sul nome della bambina che arriverà tra dicembre e gennaio.

Federica Pellegrini e la dedica al marito Matteo Giunta

Federica Pellegrini ha voluto scrivere un post molto dolce al marito, Matteo Giunta, in occasione del loro primo anniversario di matrimonio: «È già passato un anno.

I fan hanno fatto le congratulazioni alla coppia che dimostra ogni volta quanto si ama e quanto si rispetta, con dolci dediche di questo tipo.

L'indizio sul nome della bambina in arrivo

I fan più attenti hanno notato che potrebbe esserci un indizio sul nome della bambina in arrivo, prima figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. L'indizio sarebbe stato lanciato dalla Divina stessa nel suo post per l'anniversario di matrimonio. La campionessa, ad un certo punto, scrive: «C'è una Meringa in arrivo», con la M maiuscola. Che sia un indizio sul nome? I fan avranno la certezza solo a dicembre, quando la piccola nascerà.

