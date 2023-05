Pechino Express, la scommessa di Joe e Andrea: il racconto delle emozioni della vittoria

Pechino Express si chiude con il trionfo di Joe Bastianich e Andrea Belfiore. La coppia degli "Italoamericani" vince la finale, battendo Federica Pellegrini e Matteo Giunta, veri favoriti sin dalla prima puntata. Il giudice di Masterchef e il cuoco italiano hanno trionfato nella splendida cornice dei templi di Angkor, in Cambogia. E in un'intervista esclusiva - i due protagonisti - raccontano le emozioni vissute, ma non solo...

Tante le storie da raccontare, molte persone, culture e religioni incontrate e tante emozioni.

Ecco cosa si porteranno dietro per tutta la vita i due vincitori.

