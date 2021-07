Nuovo amore per Eros Ramazzotti? Il cantante su Instagram:«Sono tutte cavolate»

Bufera mediatica per il cantante Eros Ramazzotti fotografato a Mykonos con la famiglia e un’amica “speciale”. Dopo l’uscita della sua ultima fatica, il singolo “La mia felicità” con Rovazzi, Eros si concede un po’ di relax tra il sole e il mare della Grecia. E non solo.

Negli scatti pubblicati da “Chi magazine” si vede il cantante romano in dolce compagnia della giovane Marta Delogu, classe ’99 e studentessa di cinematografia a Roma. Repentina la smentita di Ramazzotti che, questa mattina, ha postato delle storie Instagram parlando in prima persona per mettere a tacere ogni rumor.

«Cari amici vicini e lontani, - esordisce Eros - ricordatevi che la verità sta sempre in mezzo. Tutto quello che leggete sono cagate, più lontane che vicine. Mi riferisco a quelle che vi colpiscono maggiormente: sono tutte cavolate. Con tutto quello che succede – conclude - ci attacchiamo a questo…!»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 11:02

