Bernardeschi, nozze a sorpresa a 48 ore dalla vittoria degli Europei. La sposa è un volto noto della tv... Foto

Bernardeschi , nozze a sorpresa a 48 ore dalla vittoria degli Europei. La sposa è un volto noto della tv. A due giorni dalla finale di Wembley che ha visto l'Italia trionfare sul tetto d'Europa e a 24 ore dai festeggiamenti romani, l'instancabile attaccante della Juventus è convolato a nozze con la compagna Veronica Ciardi, nella sua Carrara.

La cerimonia si è svolta in Duomo dove il sacerdote don Luigi, amico degli sposi, è rigorosamente juventino. Poi, il ricevimento allo stabilimento di Marina Carrara da poco acquistato dal giocatore della Nazionale. Alla fine della cerimonia i cori della gente che attendeva fuori dal Duomo. In tanti hanno intonato il ritornello di "Seven Nations Army", inno non ufficiale dei successi dell'Italia. E non poteva mancare "I campioni dell'Europa siamo noi".

La sposa

Abito bianco e romantico velo per Veronica Ciardi. Tanti applausi per la 36enne, visibilmente emozionata, accompagnata all'altare dal fratello, militare dell'Aeronautica, in divisa. Veronica è un'ex concorrente del Grande Fratello. È comparsa anche in diverse trasmissioni televisive. L'ex gieffina e Bernardeschi hanno due figlie, Lena e Deva. Nel corso della cerimonia, la piccola Lena ha ricevuto il battesimo, doppia festa in casa del campione azzurro.

Il look dello sposo

Nel giorno del sì il campione ha sfoggiato un look fuori dal comune. Una giacca particolare con una sorta di gonnellino. Il bizzarro outfit ha fatto volare l'attaccante primo in tendenza su Twitter.

