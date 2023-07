Enrico Brignano chiede scusa a Mario Forte, il cantante neomelodico: «Ha famiglia e figli, lo perdono»

di Redazione web

Enrico Brignano è finito nell'occhio del ciclone dopo il suo ultimo commento sotto il video del cantante neomelodico Mario Forte. Il comico aveva scritto «Pattume» sotto a un video che riprendeva il cantante mentre canta "Sarà lui, sarà lei" ad un baby shower e i fan napoletani erano accorsi a difendere Mario Forte, insultando il comico. La moglie di Enrico, Flora Canto, aveva cercato di fornire una spiegazione sull'accaduto, dicendo che non era stato il marito a scrivere l'insulto, ma è inutile dire che le sue parole non sono bastate a placare l'ondata di odio che si stava abbattendo sul comico romano. Dopo il post di Mario Forte, dove rispondeva molto educatamente all'insulto, Enrico Brignano ha deciso di chiamarlo al telefono per chiarire la situazione. Andiamo a scoprire che cosa si sono detti.

Enrico Brignano insulta il cantante neomelodico e scoppia la polemica. Interviene la moglie: «C'è una spiegazione»

Enrico Brignano e il commento al cantante neomelodico: «Pattume». Sui social esplode la polemica

Enrico Brignano ha chiamato Mario Forte per scusarsi telefonicamente dell'accaduto e il cantante neomelodico ha pubblicato un video in cui ha raccontato ai suoi follower il contenuto della chiamata. Mario ha detto: «Mi ha chiamato il signor Enrico Brignano. Ha ammesso con tanta umiltà di avere commesso una leggerezza. Io accetto le sue scuse perché tutti possiamo sbagliare e poi è biblico perdonare.

Enrico Brignano ha commesso una leggerezza, ma il cantante neomelodico ha chiesto ai suoi follower di metterci una pietra sopra perché tutti possono sbagliare. Come la prenderanno i fan napoletani?

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Luglio 2023, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA