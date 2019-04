Emma Marrone, Tiziano Ferro ed Elisabetta Canalis: la foto insieme incuriosisce i fan, il motivo dell'incontro

Ultimo aggiornamento: 15:12

Che ci fannonella stessa foto? I fan che hanno visto il selfie suse lo chiedono da qualche ora. Se per i due cantanti si spera in un duetto, la presenza della showgirl sarda incuriosisce ancora di più i followers. Tutti e tre hanno pubblicato lo scatto sui loro rispettivi profili social lasciando intendere di aver fatto una sorta di rimpatriata aI tre, infatti, si sono ritrovati nella "Città degli Angeli", negli, nel weekend. L'ex velina vive lì insieme al maritoe alla figlia Skyler Eva, mentre Tiziano Ferro fa la spola tra l’America (Nord e Sud) e l’Italia. L'unica vera "intrusa" è la cantante pugliese, che starebbe trascorrendo una breve vacanza in California.«Italians in L.A Usa», ha scritto Elisabetta Canalis nella didascalia che ha accompagnato la foto a tre.«Non potevo augurarvi domenica migliore di questa. Che splendore, Emma!», ha scritto invece Tiziano Ferro condividendo uno scatto a due, subito ripostato anche dalla Marrone. Il selfie è subito diventato virale e tra i commenti c'è chi ha lanciato l'idea di un duetto. Ferro ha già annunciato la data di uscita del nuovo album: il prossimo 22 novembre. Ci sarà un ruolo per Emma? Staremo a vedere.