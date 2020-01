Emily Ratajkowski a 14 anni, la foto su Instagram: «Il mio seno è naturale»

Martedì 7 Gennaio 2020, 16:36

fa ancora discutere. La splendida modella e attrice americana ha postato su Instagram una foto in bikini di: uno scatto in cui si vede tutta la sua età, con lineamenti da ragazzina e un seno già prosperoso. «Volevo dimostrare che il mio corpo è naturale», ha scritto nella didascalia a corredo del post.«In questa foto era solo una bambina - continua il post - e avrei voluto che il mondo mi avesse incoraggiato ad essere qualcosa in più che un semplice corpo. Mentre ora per fortuna ho scoperto delle parti di me che sono più importanti della sensualità». Poi un messaggio per le ragazze giovani che leggono i suoi post: «Non preoccupatevi di tutto ciò, leggete tanti libri e sappiate che tutto ciò che vedi su Instagram è solo una piccola parte della complessità e della bellezza dell’essere umano».Non tutti hanno compreso il suo messaggio: qualcuno sui social ha infatti sottolineato la sua presunta incoerenza tra il dire di non essere "solo un corpo", e il pubblicare l'ennesima foto in bikini, stavolta dal passato. Ma se da un lato spuntano le critiche, dall'altro ci sono migliaia di messaggi a sostegno di Emily.