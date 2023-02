Elodie, lite furiosa con la vicina di casa: «Ha usato parole classiste e di cattivo gusto»

di Redazione web

Elodie ha litigato furiosamente con la vicina di casa. Il fattore scatenante della lite, secondo quanto ha raccontato la stessa cantante durante un'intervista a Radio Deejay, sarebbero stati i tacchi delle scarpe della signora del piano di sopra che, camminando avanti e indietro nelle prime ore del mattino, avrebbe disturbato il sonno di Elodie. Nella sua nuova docu-serie intitolata "Sento ancora la vertigine", Elodie ha raccontato anche della discussione avuta con un fan all'aeroporto.

La lite tra Elodie e la vicina

Per Elodie il rispetto per il prossimo è fondamentale: non deve mai mancare. Proprio per questo si sarebbe innescato il litigio con la sua vicina di casa: «Era un giorno di pioggia, le 8 del mattino. Mi sveglio, vado su da lei e le dico ‘Signora buongiorno. Scusi, può almeno la mattina non mettere i tacchi perché magari dormo’. Mi guarda e mi fa ‘Potevi comprare l’ultimo piano’. Te lo giuro. L’ho guardata e non ci credevo. È stata talmente classista e orrenda. Poi mi sono immaginata tutta la sua vita con i figli ecc… Io non le ho detto niente. La prossima volta mi compro casa sua. Che le dovevo dire? Ho pensato. Faccio una festa pazza di notte, quando lei scenderà dirò ‘te potevi comprà na villa’. Una cosa del genere».

I progetti lavorativi di Elodie

In questo momento Elodie sta promuovendo il suo nuovo album che si intitola "Ok. Respira" e dentro al quale è contenuto anche il brano di Sanremo, "Due". Inoltre, nei giorni scorsi, Elodie ha reso nota la prima data del suo nuovo tour: si esibirà venerdì 12 maggio al Mediolanum Forum di Assago a Milano.

