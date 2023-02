Elodie aggredisce un fan in aeroporto: «Non ci ho visto più, è dovuta intervenire la polizia». Cosa è successo

di Redazione web

Elodie è stata una delle grandi protagoniste dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Nonostante la cantante non si sia posizionata nei primi posti della classifica, ha sicuramente lasciato un segno con la sua "Due" e i suoi outfit super sexy. Elodie ha sempre detto di avere un carattere molto forte che a volte fatica a contenere, come ad esempio quando ha aggredito un fan all'aeroporto.

Il racconto di Elodie

Nelle scorse ore è uscito in esclusiva su Prime Video la nuova docuserie che racconta la vita di Elodie, si intitola "Sento ancora la vertigine" e racconta di come la cantante ha vissuto gli utlimi due anni della sua vita tra carriera, amori e partecipazioni a Sanremo in veste di cantante e di co-conduttrice. Ai fan però, non è sfuggito un aneddoto che Elodie racconta in uno degli episodi: «Una volta ero in aeroporto e un uomo, dopo aver capito che ero io mi ha urlato: "Chissà sotto l'effetto di quali droghe sei?". Non ci ho più visto, sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa. Me lo sono mangiato. Gli ho urlato che ca**o avesse detto. La polizia è arrivata per calmare la situazione. Sono letteralmente impazzita».

Elodie racconta la sua docuserie

In una recente intervista a Che Tempo Che Fa, Elodie ha parlato della sua "Sento ancora la vertigine": «In generale include la quotidianità dei miei ultimi due anni. Tante cose avrei voluto toglierle, perché sono semplicemente io senza trucco e parrucco. Per quanto riguarda Sanremo ho lavorato davvero duramente».

